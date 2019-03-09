Экс-замглавы Росгеологии Горрингу предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему первому замглавы Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Домодедовском городском суде Московской области, где в субботу решается вопрос об избрании Горрингу меры пресечения.

"Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - огласил материалы следствия судья Александр Скрипст.

Адвокат фигуранта Николай Казанцев отверг все обвинения в суде и пояснил, что уголовное дело было возбуждено восемь лет назад. "Спустя восьмилетний период было возобновлено дело в отношении нашего доверителя. Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия [об аресте]", - сказал защитник, попросив суд закрыть судебное заседание от слушателей и СМИ.

Прокурор и следователь ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме оставили на усмотрение суда. "В части оглашения личных данных Горринга просим закрыть заседание, а в остальной части - на ваше усмотрение", - сказал представитель прокуратуры. Судья, выслушав доводы, огласил решение: "Провести дальнейшее судебное заседание в закрытом режиме".

Горринга задержали в минувшую пятницу в аэропорту Внуково, после задержания он был допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.