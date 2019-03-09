Суд арестовал экс-замглавы Росгеологии Горринга

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области арестовал на два месяца бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая", - огласил постановление судья Александр Скрипст.

Заседание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение решения.

Судебное заседание

На аресте Горринга настаивало следствие. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Адвокат Николай Казанцев отверг в суде все обвинения в адрес своего подзащитного. Он пояснил, что уголовное дело было возбуждено восемь лет назад. "Спустя восьмилетний период было возобновлено дело в отношении нашего доверителя. Мы не считаем себя причастными к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия [об аресте]", - сказал защитник, попросив суд закрыть судебное заседание.

Представители прокуратуры и следствия, в свою очередь, оставили это решение на усмотрение суда.

Горринга задержали 8 марта в аэропорту Внуково, он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее источник сообщил, что дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января в сети появился видеоролик, где Горринг общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывал одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

Реакция защиты

Защита Горринга обжалует его арест, сообщил Казанцев. "Конечно, будем обжаловать это постановление", - добавил еще один защитник Роман Шатиков.

В новость были внесены изменения (17:06 мск) - добавлена реакция защиты