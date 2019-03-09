Экс-замглавы Росгеологии Горринга обвинили в мошенничестве на 5 млн рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Следственный комитет обвинил бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга в мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев [Горринг] получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан", - сообщила Врадий.

По ее словам, тогда на допросе Ганижев дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку. "Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники", - пояснила представитель ГСУ.

Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Задержание и арест

7 марта Горринг был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и подмосковными полицейскими в столичном аэропорту Внуково, после чего доставлен к следователю. "На допросе Горринг отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ", - сообщила Врадий. Следствие продолжает устанавливать эпизоды противоправной деятельности обвиняемого.

В субботу Домодедовский городской суд Московской области арестовал Горринга до 7 мая.

Дело Газейкина

Бывший председатель Совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александр Газейкин был осужден в 2011 году к двум годам заключения. По данным прокуратуры Московской области, чиновник убедил гендиректора фирмы в том, что он может применить административное воздействие вплоть до закрытия предприятия и за общее покровительство вместе с соучастником требовал ежемесячно перечислять на счета указанных ими компаний - "Альбатрос" и "Викерс" - по 1,5 млн рублей. С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года руководитель предприятия перечислила более 19 млн рублей. В начале 2011 года Газейкин совместно с подельником решил получить от представителя фирмы более 5 млн рублей, заявив, что у них есть возможность повлиять на руководителей райадминистрации для создания льготных условий работы для предприятия, но потерпевшая сторона сообщила об этом в правоохранительные органы.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

В новость в 17:15 мск внесена правка - уточняется суть обвинений - мошенничество