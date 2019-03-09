В Канаде задержали мужчину, взявшего в заложники четырех сотрудников банка

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Полиция канадского города Салабери-де-Валлейфилд (провинция Квебек) задержала мужчину, который несколько часов удерживал в заложниках сотрудников одного из городских банков. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел вечером в пятницу перед закрытием кредитного учреждения, когда мужчина в возрасте около 50 лет зашел в банк с не установленным пока оружием и заявил, что берет его сотрудников в заложники. В результате переговоров подозреваемый через несколько часов отпустил четырех удерживаемых им людей, а в 1:30 субботы (9:30 мск) сдался стражам порядка.

В полиции уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. С задержанным, чье имя не разглашается, работают следователи. О мотивах его поступка не сообщается.

Салабери-де-Валлейфилд - это небольшой город, который находится в 80 км к юго-западу от Монреаля.