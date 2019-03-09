СМИ: на подстанции на юго-востоке Венесуэлы произошел взрыв

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Взрыв на электроподстанции произошел в субботу в юго-восточном штате Боливар. Об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на очевидцев.

По ее данным, подстанция располагалась на окраине столицы штата - города Сьюдад-Боливар. На кадрах, выложенных в социальных сетях, виден большой столб черного дыма и пожар.

Данных о пострадавших не поступало.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.