Около 30 человек пострадали при турбулентности на рейсе Turkish Airlines

ТАСС, 10 марта. По меньшей мере 29 человек получили в субботу травмы из-за сильной турбулентности во время рейса из Стамбула в Нью-Йорк, который выполняла авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

Инцидент произошел незадолго до того, как Boeing 777 совершил посадку в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Всего на борту самолета находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.

Помощь пострадавшим, большинство из которых получили ушибы, была оказана в аэропорту.

Телеканал отмечает, что ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила пилотов о сильной турбулентности в районе Новой Англии.