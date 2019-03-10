Пожар произошел на складе пиломатериалов в Хабаровске

ТАСС, 10 марта. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 350 кв. м на складе древесины в Хабаровске, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

"10 марта в 08:18 (01:18 мск) на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории склада пиломатериалов на улице Зеленой. По прибытии первого пожарного расчета было установлено, что горит крыша одноэтажного кирпичного помещения цеха для сушки древесины. Пожар был локализован в 09:10 (02:10 мск) на площади 350 кв. м. В 11:16 (04:16 мск) пожар полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора.