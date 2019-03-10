После массовой драки на Белореченской улице в Москве возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после массовой драки со стрельбой на Белореченской улице в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Инцидент произошел в ночь на 9 марта по адресу: Белореченская улица, дом 27. После драки в больнице оказались четыре человека: один с огнестрельным ранением, трое - с ножевыми. После этого полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору группе лиц")", - сказали в полиции.

Сотрудники полиции задержали троих участников драки.

"Между несколькими гражданами произошел конфликт, переросший в драку, во время которой неизвестный из неустановленного оружия несколько раз выстрелил в воздух. Прибывшим полицейским удалось задержать троих участников конфликта, остальные скрылись", - сказали в полиции.

Ведется розыск остальных причастных в драке. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, по предварительной информации, причиной драки мог стать конфликт ее участников на почве бизнеса.