Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Злоумышленник похитил более 4 млн рублей из квартиры рэпера Bahh Tee (настоящее имя - Бахтияр Алиев) на Веерной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Кража произошла днем 9 марта. Из квартиры было похищено 4,2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт кражи, но не уточнили фамилию потерпевшего. "Неизвестный подобрал ключи к входной двери квартиры на Веерной улице, проник туда и украл 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере")", - сказали в полиции.

Бахтияр Алиев учился в университете МВД в Москве и еще в период учебы начал писать и исполнять песни в стиле рэп. ВУЗ он окончил с красным дипломом, однако служить в правоохранительных органах не стал. Первое время он выходил на сцену в составе группы "Tee'шина", теперь выступает как сольный артист.