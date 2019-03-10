В Польше из-за сильного ветра без света остались 150 тыс. человек

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Ураганный ветер обрушился в минувшие сутки на территорию Польши. Как информировал в воскресенье Правительственный центр безопасности республики, в результате непогоды пострадал один человек, почти 150 тыс. граждан остались без электричества.

По информации спасателей, на пострадавшую женщину упало дерево в местности Отвоцк. Она получила ранения и попала в больницу.

Сильнейший ветер сорвал крыши с 15 жилых домов и четырех хозяйственных построек. Из-за обрывов линий электропередачи 148 тыс. человек остались без света. В ряде регионов из-за разгула стихии перевернулись гаражи. В городе Явожно был закрыт костел, элементы башни которого срывало порывами ветра.

Польским пожарным и спасателям в последние часы пришлось выехать по нескольким сотням вызовов, связанных с поваленными деревьями. В Опольском воеводстве после удара молнии произошел пожар.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши предупреждает, что сильный ветер еще может возникнуть в воскресенье почти во всех регионах.