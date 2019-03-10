При крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии никто не выжил

"Руководитель компании, который находится сейчас на месте крушения, с сожалением подтверждает, что выживших [в результате крушения] нет", - говорится в сообщении.

ТАСС, 10 марта. Выживших в результате крушения в центральной части Эфиопии самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, нет. Об этом говорится в сообщении перевозчика, размещенном в воскресенье в Twitter.

В свою очередь, государственное телевидение Эфиопии информирует, что на борту лайнера находились граждане 33 стран.

Ранее офис премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета. Представители Boeing со своей стороны сообщили, что компания осведомлена о ситуации и следит за ее развитием.

Лайнер, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Представители посольств РФ в Кении и Эфиопии сообщили ТАСС, что информации о российских гражданах на борту потерпевшего крушение самолета пока нет.

В новость были внесены изменения (14:39 мск) - меняется источник информации и приводятся дополнительные данные