Посольство в Кении выясняет судьбу россиянина, купившего билет на рейс Ethiopian Airlines

ТАСС, 10 марта. Посольство России в Кении выясняет, был ли на борту разбившегося самолета Ethiopian Airlines россиянин, ранее купивший билет на рейс. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Олег Кипоренко.

"У нас есть информация, что один российский гражданин должен был лететь рейсом из Эфиопии в Найроби. Предположительно, у него были билеты на рейс, - сказал собеседник агентства. - Данную информацию уточняем".

Лайнер Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиаперевозчика, выживших в результате крушения нет.