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Крушение Boeing 737 в Эфиопии
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Посольство в Кении выясняет судьбу россиянина, купившего билет на рейс Ethiopian Airlines

В диппредставительстве сообщили, что эта информация сейчас уточняется

ТАСС, 10 марта. Посольство России в Кении выясняет, был ли на борту разбившегося самолета Ethiopian Airlines россиянин, ранее купивший билет на рейс. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства Олег Кипоренко.

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"У нас есть информация, что один российский гражданин должен был лететь рейсом из Эфиопии в Найроби. Предположительно, у него были билеты на рейс, - сказал собеседник агентства. - Данную информацию уточняем".

Лайнер Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиаперевозчика, выживших в результате крушения нет.

Теги
ЭфиопияКенияРоссияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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