На борту разбившегося лайнера в Эфиопии было трое россиян

ТАСС, 10 марта. Трое россиян находились на борту самолета Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщили на проходящей в Аддис-Абебе пресс-конференции представители Ethiopian Airlines Group.

Жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как сообщили представители авиакомпании, "погибли 18 граждан Канады, девять - Эфиопии, восемь - Италии, восемь - Китая, восемь - США, семь - Великобритании, семь - Франции, шесть - Египта, пять - Нидерландов, четыре - Новой Зеландии, четыре - Индии, четыре - Словакии, трое - Австрии, трое - Швеции, трое - России, двое - Марокко, двое - Испании, двое израильтян, один - гражданин Бельгии". Еще трое пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании.

По информации братиславской газеты Pravda, на борту разбившегося в Эфиопии лайнера находилась семья известного словацкого политика. Издание отмечает, что не будет называть имя политика до появления официальной информации.

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