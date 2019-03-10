Апелляционный суд Кувейта провел заседание по делу россиянки Лазаревой

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Кувейта провел в воскресенье очередное заседание по делу гражданки России Марии Лазаревой, обвиняемой в невыполнении госконтракта. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом разбирательства.

"Состоялось очередное заседание апелляционного суда, были заслушаны свидетели обвинения. Суд продолжит работу 24 марта", - сказал он.

Россиянка Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств. Команда защитников рассчитывает на пересмотр дела, о чем 27 февраля сообщила ее адвокат Екатерина Духина.

В ходе визита в эмират глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с властями Кувейта ситуацию с Лазаревой и передал просьбу о необходимости обеспечить законные права россиянки. В свою очередь глава кувейтского МИД Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах отметил, что его страна "уважает все свои обязательства в рамках международных договоров".