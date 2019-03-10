Трагедия 33-х государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.
Что произошло
Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился 10 марта в центральном регионе Оромия. Лайнер вылетел в 08:38 утра в воскресенье из Международного аэропорта Боле, контакт с ним пропал в 08:44.
Кто находился на борту
Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, включая трех россиян. Всего в списках погибших числятся граждане 33-х государств.
Как сообщили в авиакомпании, погибли, в частности:
- 18 граждан Канады;
- девять - Эфиопии;
- восемь - Италии;
- восемь - Китая;
- восемь - США;
- семь - Великобритании;
- семь - Франции;
- шесть - Египта;
- пять - Нидерландов;
- четыре - Новой Зеландии;
- четыре - Индии;
- четыре - Словакии;
- трое - Австрии;
- трое - Швеции;
- двое - Марокко;
- двое - Испании;
- двое израильтян;
- один - гражданин Бельгии.
Еще трое пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается. Гибель двух испанцев подтвердил МИД страны.
По информации братиславской газеты "Правда", на борту находилась семья известного словацкого политика. Издание отмечает, что не будет называть его имя политика до появления официальной информации.
Реакция на трагедию
Представители Boeing выразили соболезнования семьям и близким погибших и заявили о готовности оказать техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру республики Абию Ахмеду.