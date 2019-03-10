Трагедия 33-х государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, включая трех россиян. Всего в списках погибших числятся граждане 33-х государств.

Как сообщили в авиакомпании, погибли, в частности:

18 граждан Канады;

девять - Эфиопии;

восемь - Италии;

восемь - Китая;

восемь - США;

семь - Великобритании;

семь - Франции;

шесть - Египта;

пять - Нидерландов;

четыре - Новой Зеландии;

четыре - Индии;

четыре - Словакии;

трое - Австрии;

трое - Швеции;

двое - Марокко;

двое - Испании;

двое израильтян;

один - гражданин Бельгии.

Еще трое пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается. Гибель двух испанцев подтвердил МИД страны.

По информации братиславской газеты "Правда", на борту находилась семья известного словацкого политика. Издание отмечает, что не будет называть его имя политика до появления официальной информации.