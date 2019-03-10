Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой в Эфиопии

ТАСС, 10 марта. Авиастроительная корпорация Boeing готова оказать техническую помощь в связи с катастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии.

Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

Трагедия 33-х государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

На эту тему

Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в воскресенье.

"Техническая группа Boeing готова оказать техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США", - говорится в сообщении.

Представители компании также выразили свои соболезнования семьям и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от Аддис-Абебы. По данным авиаперевозчика, погибли все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе три гражданина РФ.