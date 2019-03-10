Оставленная без присмотра пятилетняя девочка спасена из квартиры на севере Москвы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и МВД спасли из квартиры в одном из домов на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка, оставленного родителями без присмотра, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"В службу "02" поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в квартире ребенок находится один. Дверь была вскрыта при помощи сотрудников МЧС. Ребенок был передан в медучреждение", - сказали в ведомстве, добавив, что мать ребенка найдена и доставлена в отдел полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что спасенной девочке пять лет, она очень грязная, в квартире антисанитария.