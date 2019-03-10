Суд в Ростове 11 марта начнет рассматривать дело об убийстве полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 11 марта начнет рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве сотрудников ДПС и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани, совершенных в 2017 году. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Завтра Северо-Кавказский окружной военный суд приступает к рассмотрению данного уголовного дела в отношении семи человек по существу. Объем уголовного дела - 57 томов, дело поступило в суд из прокуратуры Астраханской области. Ранее оно уже было на рассмотрении у нас в суде, но было возвращено прокурору", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, суд возвращал дело в прокуратуру Астраханской области для устранения недочетов, которые были в обвинительном заключении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении 11 организаторов и участников незаконного вооруженного формирования, которые в апреле 2017 года в Астрахани напали на сотрудников ДПС и Росгвардии, убив двух полицейских.

Сообщалось, что в период с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года сторонники радикального ислама Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев, являвшиеся приверженцами одной из запрещенных в России террористических организаций, создали в Астрахани незаконное вооруженное формирование. По данным следствия, ночью 4 апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев и еще двое участников незаконного вооруженного формирования спровоцировали ДТП и вызвали наряд ДПС, после прибытия стражей порядка преступники убили их, завладели табельным оружием и скрылись. В ночь на 6 апреля 2017 года те же лица, находившиеся в автомобиле, который пытались остановить для проверки сотрудники правоохранительных органов, открыли огонь, ранив трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших, позже в ходе боестолкновения еще трое обвиняемых были ликвидированы.