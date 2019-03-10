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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

США направят в Эфиопию команду для помощи в реагировании на крушение Boeing 737

Других подробностей пока не приводится

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Национальное управление по безопасности на транспорте США намерено направить группу специалистов в Эфиопию, где в воскресенье разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, для помощи местным экстренным службам. Об этом, как сообщило агентство Reuters, объявил представитель управления.

Других подробностей пока не приводится.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от Аддис-Абебы. По данным авиаперевозчика, погибли все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе три гражданина РФ.

Теги
ЭфиопияСШАКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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