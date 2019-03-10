СМИ: электроснабжение Каракаса восстановлено на 40%

КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/. Электроснабжение в столице Венесуэлы Каракасе восстановлено примерно на 40%. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Telesur со ссылкой на государственную энергетическую компанию Corpoelec.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

По информации телеканала, электроснабжение в примыкающем к столице штате Миранда восстановлено на 20%, в штате Ансоатеги - на 20%, Гуарико - на 15%, Баринас - на 10%. В других штатах продолжаются работы по восстановлению энергосистемы.

По информации радиостанции Union Radio, в прилегающих к Каракасу штатах Миранда и Варгас - в последнем находится аэропорт Симон Боливар - происходит частичное возобновление энергоснабжения. В соцсетях распространяются фотографии, показывающие отдельные здания столицы Каракаса освещенными. По наблюдениям корреспондента ТАСС, в Каракасе значительно улучшилась ситуация с сигналом сотовой связи.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар.