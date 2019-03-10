Суд 10 апреля рассмотрит иск комитета по охране памятников Петербурга к ИТМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 10 апреля рассмотрит иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к университету ИТМО (Санкт-Петербургский исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), где в середине февраля произошло обрушение в одном из корпусов. Об этом сообщается в картотеке суда.

Как сообщила в воскресенье газета "Коммерсантъ", суть иска в том, что комитет планирует обязать ИТМО восстановить обрушившееся здание не позднее, чем за 2,5 года.

В пресс-службе суда не смогли ТАСС оперативно предоставить комментарий.

Обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло 16 февраля, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек, никто не пострадал. По оценкам ректора, в результате ЧП было повреждено имущество лабораторий на сумму около 70 млн рублей. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Как сообщала ранее пресс-служба вуза, ИТМО планирует начать занятия в части корпусов образовательной площадки, где произошло обрушение, 18 марта. В сообщении также отмечалось, что проводится подготовка к выполнению задания городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на проведение специальных работ по сохранению здания коммерческого училища, в котором располагается образовательная площадка. Постройка является объектом культурного наследия.