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Кузнецова следит за ситуацией вокруг девочки, найденной одной в квартире на севере Москвы

Ребенок находится в больнице

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию с истощенной пятилетней девочкой, оставленной одной в квартире на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье сообщается в Facebook Института уполномоченных по правам ребенка.

"Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

 

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. Кроме того, на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

Сейчас девочка доставлена в реанимацию столичной больницы. Следователи задержали и допрашивают ее мать.

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