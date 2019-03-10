Сын Шестуна обвиняется в нарушении правил проведения митинга за свободу интернета

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские составили административный протокол в отношении старшего сына бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, задержанного в воскресенье после митинга за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Александр Шестун старший был арестован 14 июня 2018 года. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает.

"В отношении Александра Александровича Шестуна сотрудниками отдела полиции по Мещанскому району составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга")", - сказал собеседник агентства, добавив, что Шестун отпущен из отделения полиции.

Информацию о задержании и составлении административного протокола в отношении старшего сына подтвердила ТАСС его мать Юлия Шестун, отметив, что вину Александр не признает. "Рассмотрение протокола в отношении Александра состоится в Мещанском районном суде Москвы на следующей неделе", - уточнила она.

Данная статья КоАП влечет наложение административного штрафа до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. По данных другого источника в силовых структурах, всего после митинга было задержано более 20 человек.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ ТАСС сообщили, что на согласованный митинг за свободу интернета на проспекте Академика Сахарова вышли около 6,5 тыс. человек. Охрану правопорядка и общественной безопасности на мероприятии обеспечивали полиция и Росгвардия.