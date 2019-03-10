Два профильных ведомства США подключатся к расследованию авиакатастрофы в Эфиопии

ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Национальное управление по безопасности на транспорте (НУБТ) США и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США подключатся к расследованию причин и обстоятельств катастрофы Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии.

"НУБТ направляет [в Эфиопию] группу из четырех сотрудников для оказания содействия расследованию", - сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель структуры Эрик Уэйс. Подробностей относительно того, чем конкретно будут заниматься эти специалисты, не сообщается. Между тем ранее сообщалось, что вместе с ними на место ЧП отправятся также технические специалисты компании Boeing.

Федеральное авиационное управление после катастрофы также распространило заявление, в котором сообщило о намерении подключиться к разбирательству. "ФАУ внимательно следит за событиями вокруг катастрофы рейса ET302 "Эфиопских авиалиний". Мы находимся в контакте с Госдепартаментом США и планируем присоединиться к НУБТ в плане оказания помощи эфиопским структурам, отвечающим за гражданскую авиацию, для расследования крушения", - сказано в документе.

Жертвами крушения самолета, который в воскресенье выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби, стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Всего в результате трагедии погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян.