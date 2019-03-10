Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе "Дон" под Геленджиком

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четыре, включая трех детей, госпитализированы в больницу после ДТП в воскресенье на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе Геленджика, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сообщение о ДТП поступило в 14:00 мск. На федеральной трассе М-4 "Дон" (в районе Геленджика) водитель SsangYong, житель Новороссийска 1962 года рождения, допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 39-летнего жителя Краснодара. В результате ДТП погибли водитель SsangYong и его пожилая пассажирка", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в ДТП также пострадали четыре человека. "Госпитализирован был еще один пассажир SsangYong 2007 года рождения. Также в больницу доставлены пассажирка автомобиля Volkswagen и двое детей - 2006 и 2012 годов рождения. Водитель Volkswagen не пострадал", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель SsangYong - он выехал на полосу встречного движения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, проводится проверка.