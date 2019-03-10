Детский омбудсмен Москвы выяснит, почему о семье брошенной дома девочки не знали соцслужбы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что необходимо разобраться в причинах того, почему социальные службы не знали о проблемах семьи пятилетней девочки, которую в воскресенье обнаружили одну в квартире в Москве в истощенном состоянии, и почему не смогли предотвратить подобную ситуацию. Об этом Бунимович сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"По предварительным данным, наша социальная служба не имела информации по поводу этой семьи. Надо понять, почему, были ли сигналы, если нет - то странно все-таки, это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. В этом всем сейчас требуется разобраться, понять, почему такое могло произойти и почему не сработали те структуры и службы, которые должны были сработать гораздо раньше?" - сказал Бунимович.

Он также сообщил, что ситуация с состоянием здоровья и социальными навыками ребенка будет под контролем врачей и самого омбудсмена.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

Сейчас девочка доставлена в реанимацию столичной больницы. Следователи задержали и допрашивают ее мать.