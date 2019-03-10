МИД Франции подтвердил гибель восьми граждан в авиакатастрофе в Африке

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции подтверждает гибель восьми граждан республики в результате авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"К настоящему часу подтверждена гибель восьми пассажиров с французским гражданством, - говорится в заявлении министерства. - Кризисный центр МИД находится в контакте с их семьями. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования родственникам погибших".

Ранее авиакомпания сообщала, что на борту лайнера находилось семь граждан Франции.

Телеканал BFM также сообщает, что прокуратура Парижа начала расследование по факту крушения самолета, "так как среди жертв есть граждане Франции".

Авиакатастрофа в Эфиопии произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от столицы Аддис-Абебы. По данным авиаперевозчика, погибли все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе три гражданина РФ.