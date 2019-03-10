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Крушение Boeing 737 в Эфиопии
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В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН

Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян

ТАСС, 10 марта. Девятнадцать сотрудников учреждений, связанных с ООН, по предварительным данным, погибли в авиакатастрофе в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Об этом сообщила в воскресенье Международная организация по миграции ООН (МОМ).

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"По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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