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Три человека погибли, один пострадал в ДТП в Вологодской области

Причины и обстоятельства ДТП выясняются

ВОЛОГДА, 10 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых машин в поселке Полдарса Великоустюгского района Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Авария произошла на 173 км трассы Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг, столкнулись Ford Mondeo под управлением мужчины 1973 года рождения и автомобиль Nissan Almera, которым управлял мужчина 1999 года рождения. В результате погиб водитель Ford Mondeo и два пассажира Nissan Almera: 17-летняя девушка и мужчина 1964 года рождения. Водитель Nissan Almera госпитализирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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