Отели в Каракасе ограничили подачу воды

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Большие сетевые отели в Каракасе ввели ограничения на пользование водой из-за отключения электричества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В одном из отелей, по данным администрации, с понедельника вода будет подаваться с 7:00 до 8:00, затем с 12:00 до 12:45 и вечером с 18:00 до 19:00, в общей сложности 2 часа 45 минут. В другом отеле график более щадящий: с 05:00 до 09:00, затем с 12:00 до 14:00 и наконец с 19:00 до 23:00, то есть в общей сложности 10 часов в сутки.

Впрочем, гости отелей все равно будут находиться в более выгодном положении, чем другие жители столицы Венесуэлы: многие из них в последние дни вынуждены ходить или ездить за водой к природным источникам. Поскольку Каракас расположен в горной местности, их в городе и его окрестностях немало. У родников, тем не менее, в последние дни выстраиваются длинные очереди.

Некоторые отели ввели и другие ограничения, в том числе, на новое бронирование номеров. Администрация одной из гостиниц объявила, что будет приветствовать, если гости смогут уехать из гостиницы. Отели ужесточают допуск на свою территорию, некоторые намерены закрывать ворота на ночь для обеспечения безопасности.

До этого времени крупные сетевые отели за счет собственных источников питания были островками нормальной жизни в обесточенном Каракасе, жители которого уже несколько дней остаются без водоснабжения и практически без связи. Однако у гостиниц уже подходят к концу запасы дизельного топлива для электрогенераторов.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем.