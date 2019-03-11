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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Госдепартамент подтвердил гибель восьми американцев в авиакатастрофе в Эфиопии

Федеральные ведомства США и посольства в Аддис-Абебе и Найроби оказывают поддержку местным властям в расследовании инцидента

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь граждан США погибли в результате катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Эту информацию подтвердил в воскресенье Госдепартамент.

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"Госдепартамент США приносит глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате катастрофы рейса ET302 Ethiopian Airlines. Мы можем подтвердить, что среди жертв по меньшей мере восемь граждан США", - говорится в документе. В нем также отмечается, что федеральные ведомства США и посольства в Аддис-Абебе (Эфиопия) и Найроби (Кения) оказывают посильную поддержку местным властям в расследовании трагедии.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

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ЭфиопияСШАКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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