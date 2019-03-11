В Якутии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку депутатам регионального парламента

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Акционерное общество "Сахаплемобъединение" должно выплатить по решению суда штраф в размере 1 млн рублей за взятку двум депутатам парламента Якутии. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила, что бывший руководитель акционерного общества незаконно передал двум депутатам Государственного собрания (Ил Тумэн) около 900 тыс. рублей за содействие в дополнительном бюджетном финансировании. Прокуратура республики возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица").

"Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора с привлечением юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решением суда 27 апреля 2018 года председатель контрольного комитета парламента Якутии Александр Уаров, а также глава комитета по селу и АПК Дмитрий Саввин были отправлены под домашний арест.

По версии следствия, обвиняемые в обмен на денежное вознаграждение от руководителя АО "Сахаплемобъединение" добились увеличения финансирования компании на 41,5 млн рублей в бюджете 2014 года. По показаниям руководителя компании, Уаров получил от него в 2014 году 400 тыс. рублей, а Саввин - 500 тыс. рублей.