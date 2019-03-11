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Первую с начала года вспышку ящура зарегистрировали в Забайкалье

Заболевание обнаружили у 12 животных на личном фермерском хозяйстве

ЧИТА, 11 марта. /ТАСС/. Первая с начала года вспышка ящура выявлена в Краснокаменском районе Забайкальского края, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"Заболевание выявлено на личном фермерском хозяйстве, всего обнаружено 12 больных животных. Проводятся необходимые первоочередные мероприятия, пробы направлены на изучение", - сказали в ведомстве.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться при употреблении сырого молока больных животных и продуктов его переработки.

В последние годы в Забайкальском крае неоднократно фиксировались очаги этого заболевания. Эксперты считают, что вирус попадает в регион с территории соседнего Китая. В феврале 2018 года заболевших ящуром животных обнаружили на животноводческой стоянке в селе Чиндант Борзинского района, затем стало известно еще о 26 очагах заболевания. Ветеринары уничтожили более 200 голов крупного рогатого скота с признаками ящура.

В начале года очаги заболевания ящуром зафиксировали в Приморском и Хабаровском краях.

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