NBC: полиция не подтвердила сообщения о вооруженном человеке в больнице штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Полиция в воскресенье не обнаружила вооруженного человека в больнице населенного пункта Бронквилл, расположенного в 23 км от района Манхэттен. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, наряды полиции завершили проверку помещений больницы, не обнаружив злоумышленника. Тревога в медучреждении отменена. Полиция просматривает записи камер наблюдения, чтобы удостовериться в отсутствии опасности.

Как передает телекомпания, в операции в Бронквилле принимали участие несколько сотен стражей порядка. На подступах к больнице по-прежнему стоят машины полиции, пожарной службы и скорой медицинской помощи.