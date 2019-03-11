Сильный пожар произошел на нефтезаводе в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 11 марта. Сильное возгорание произошло в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"Там [на заводе] происходит сейчас возгорание. Все силы и средства [спасатели] туда направлены сейчас для ликвидирования происшествия, идет эвакуация персонала", - сообщил собеседник агентства.

По информации регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 12:50 по местному времени (05:50 мск). В ликвидации возгорания участвуют около 50 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Позже стало известно, что "Роснефть" отправила пожарный поезд для тушения огня

В пресс-службе мэрии сообщили, что возгорание не представляет угрозы для жилых кварталов города.

"Для территории, которая находится за границами завода, опасности нет. Сейчас там работает весь пожарный гарнизон города. Завод находится за чертой массовой застройки, в том районе есть небольшой жилой микрорайон на семь-восемь многоквартирных домов и частный сектор. Но до жилья от границы завода несколько сот метров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за появления в воздухе резкого запаха и продуктов горения власти рекомендуют жителям микрорайона не выходить из дома и закрыть окна. Школ и детских садов в районе завода нет, так что работа никаких социальных учреждений не нарушена.

Комсомольский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Дальневосточном федеральном округе. Произведенные нефтепродукты поставляются в Приморский и Камчатский края, Амурскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную и Магаданскую области, а также экспортируются в страны Юго-Восточной Азии. Мощность НПЗ составляет 8 млн т (58,5 млн баррелей) нефти в год.

В новость были внесены изменения (07:23 мск) — добавлена информация о предупреждении жителей