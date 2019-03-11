Сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной отмены и задержки авиарейсов

ВОРОНЕЖ, 11 марта. /ТАСС/. Сильный ночной туман в аэропорту Воронежа повлиял на работу воздушной гавани, два авиарейса отменены, еще три задержаны. Об этом сообщила ТАСС представитель справочной службы Воронежского аэропорта.

"Из-за сильного ночного тумана у нас отменен рейс из Стамбула в Воронеж и обратно. Самолет из Стамбула должен был приземлиться в Воронеже в 03:20 мск. Также задержаны три авиарейса. В Шереметьево, который должен был вылететь в 06:05 мск, задержан до 09:05 мск, рейс в Санкт-Петербург - с 7 утра до 09:40 мск, во Внуково - задержан с в 07:30 до 08:15", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, причиной задержки стала плохая видимость в аэропорту Воронежа: из-за тумана она составляла до 100 м, вертикально - 30 м. Она добавила, что сейчас видимость улучшается.