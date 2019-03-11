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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8

В компании сообщили, что причина крушения самолета, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, пока не установлена
На месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, 10 марта 2019 года EPA-EFE/STR
Описание
На месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, 10 марта 2019 года
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 11 марта. Авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в воскресенье, унеся жизни 157 человек.

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Об этом сообщила компания в понедельник на странице в Twitter.

"После трагического происшествия <...> Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing 737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня - 10 марта 2019 года - до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент причина катастрофы все еще не известна, однако такой шаг сделан "в качестве дополнительной меры предосторожности".

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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