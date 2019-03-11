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Работников бизнес-центра на северо-западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Объект проверяют специалисты экстренных служб

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек эвакуированы из здания бизнес-центра в 3-м Хорошевском проезде в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании в администрацию БЦ в 3-м Хорошевском проезде. Из здания эвакуировали несколько сот человек. На место прибыли специалисты экстренных служб, в том числе кинолог с собакой", - сказал собеседник агентства.

В последние месяцы неизвестные неоднократно сообщали об угрозе взрыва в столичных торговых центрах, зданиях государственных учреждений и иных организаций. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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