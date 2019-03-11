СК ходатайствует о заочном аресте экс-председателя правления банка "Открытие" Данкевича

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили материалы следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Данкевича Е. Л", - сказала представитель суда.

По данным СК, летом 2017 года Данкевич, являвшийся тогда председателем правления банка, вступил в преступный сговор с заемщиками "Открытия", еще не установленными руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс". Они выпустили и разместили на Мосбирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд рублей, "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии".