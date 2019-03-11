Парашютный инструктор Сергей Вяликов из Твери погиб при крушении самолета в Эфиопии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Вяликов, погибший в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Эфиопии, работал инструктором по прыжкам с парашютом в Твери. Об этом ТАСС сообщила руководитель федерации парашютного спорта Тверской области Ольга Коваленко.

"Да, Сергей погиб. Он являлся тандем-инструктором, он работал с людьми, которые приходили прыгать в первый раз", - сказала она, не уточнив, с какой целью Сергей Вяликов находился в Эфиопии.

Парашютным спортом Вяликов занимался с 2011 года.

Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. В результате погибли 157 человек, в том числе трое российских туристов, личности которых были вскоре установлены: Екатерина и Александр Поляковы, Сергей Вяликов. Посольство РФ в Эфиопии пообещало оказать семьям погибших полное содействие в возвращении тел на родину.