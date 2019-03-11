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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

В организации сообщили, что Екатерина и Александр Поляковы отправились в Африку на отдых

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые находились на борту потерпевшего крушение в Эфиопии авиалайнера, работали в компании "Сбербанк лизинг". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Сбербанка.

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"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк лизинг", входящей в группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался. Мы скорбим вместе с родными и друзьями Екатерины и Александра Поляковых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что банк окажет поддержку родственникам погибших сотрудников.

"Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших в этой ужасной авиакатастрофе, унесшей жизни 157 человек", - говорится в сообщении.

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ЭфиопияРоссияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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