Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые находились на борту потерпевшего крушение в Эфиопии авиалайнера, работали в компании "Сбербанк лизинг". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Сбербанка.

"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк лизинг", входящей в группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался. Мы скорбим вместе с родными и друзьями Екатерины и Александра Поляковых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что банк окажет поддержку родственникам погибших сотрудников.

"Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших в этой ужасной авиакатастрофе, унесшей жизни 157 человек", - говорится в сообщении.