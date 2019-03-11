Военный грузовик перевернулся на объездной трассе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Военный грузовик перевернулся на трассе "Седанка-Патрокл" во Владивостоке и перекрыл две полосы движения. Эту информацию ТАСС подтвердил представитель пресс-служба ВВО во Владивостоке Николай Воскресенский.

Ранее о ДТП на трассе сообщили местные СМИ. Предположительно, пострадал зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С".

"Действительно, перевернувшийся грузовик - военный. Однако пока мы устанавливаем его принадлежность и обстоятельства ДТП. Про пострадавших пока информации нет", - сообщил Воскресенский.

Сейчас движение в сторону района Седанка перекрыто полностью.