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Прокуратура попросила приговорить правозащитника Титиева к 4 годам за хранение наркотиков

Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" задержали в январе 2018 года

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Прокуратура попросила суд приговорить главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, к четырем годам колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Просим признать Титиева виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в 100 тысяч рублей", - сказал прокурор в рамках прений сторон в Шалинском районном суде в Чечне.

В настоящий момент прения сторон продолжаются. Как ожидается, с речью выступит защита и сам Титиев, после чего суд удалится в совещательную комнату.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков.

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