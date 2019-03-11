В Оренбургской области гражданин Киргизии осужден за контрабанду лекарств

ОРЕНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Гражданин Киргизии приговорен к одному году колонии общего режима за незаконный ввоз через пограничный пункт пропуска в Оренбургской области крупной партии лекарственных препаратов, которые не прошли государственную регистрацию на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконный ввоз на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере". <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что утром 28 ноября 2018 года через пограничный пункт пропуска в Оренбургской области гражданин Киргизии незаконно ввез на территорию РФ крупную партию лекарств против гепатита, противовирусных таблеток, препаратов для лечения паразитарных инфекций на общую сумму более 2,2 млн рублей. Лекарственные препараты, которые ввозил осужденный, не прошли государственную регистрацию на территории РФ и не имели соответствующих документов о ее прохождении, хотя он заведомо знал о том, что ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных средств запрещен.