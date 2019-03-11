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УФСИН прокомментировало новое видео об избиении заключенных в ярославской колонии №1

В пресс-службе управления заявили, что представленную "Новой газетой" видеозапись выявили сотрудники службы безопасности УФСИН и передали следствию

ТАСС, 11 марта. Пресс-служба УФСИН по Ярославской области прокомментировала опубликованную "Новой газетой" видеозапись с избиением заключенных ИК-1 на своем официальном сайте.

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"Видеозапись с камеры видеорегистратора была выявлена сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области и передана в следственные органы для правовой оценки", - сообщили в УФСИН.

Видеозапись передали следователям еще 16 февраля, о чем также сообщили на официальном сайте. Она относится к тому же периоду, что и известные ранее видеозаписи, в том числе с осужденным Евгением Макаровым, по факту избиения которого расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников ИК-1.

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