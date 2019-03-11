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Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Новгородской области

В автобусе находились 16 человек, пострадавших нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Рейсовый автобус, в котором находились 16 человек, в понедельник утром опрокинулся в кювет в Шимском районе Новгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сегодня около 10 часов утра в Шимском районе водитель, выполняющий рейс из Старой Руссы в город Великий Новгород, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - рассказала собеседница агентства.

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