Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Рейсовый автобус, в котором находились 16 человек, в понедельник утром опрокинулся в кювет в Шимском районе Новгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сегодня около 10 часов утра в Шимском районе водитель, выполняющий рейс из Старой Руссы в город Великий Новгород, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - рассказала собеседница агентства.