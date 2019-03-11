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Полиция задержала несколько десятков мигрантов после рейда в ТЦ "Москва" и "Садоводе"

Задержанных проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране
Описание
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали несколько десятков мигрантов на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанных проверяют на причастность к ряду преступлений.

"Задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений", - сказал собеседник агентства.

Также источник отметил, что это плановая проверка правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полиция пришла с обысками в торговый центр "Москва" и на рынок "Садовод".

Официальным комментарием пресс-службы ГУ МВД по Москве ТАСС в настоящее время не располагает.

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