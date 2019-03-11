Муляж гранаты обнаружили в школе на юге Москвы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Муляж гранаты нашли в школе № 2006 на улице Грина на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют информацию об обнаружении гранаты в школе. "В полицию и МЧС поступила информация о том, что в школе № 2006, расположенной по адресу: улица Грина, дом 18, корпус 3, строение 1, обнаружена граната. Экстренные службы прибыли в образовательное учреждение и обнаружили, по предварительным данным, муляж ручной гранаты РГД-5", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция пытается выяснить, каким образом этот предмет оказался в школе. "Жизни учеников и учителей ничего не угрожает, в большинстве классов занятия продолжаются", - отметил источник.

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