Парки и сады Парижа закрыли для посетителей из-за непогоды

ТАСС, 11 марта. Парки и сады Парижа вновь закрыты в понедельник для посетителей из-за сильного ветра. Об этом мэрия французской столицы сообщила в своем Twitter.

"Парки, сады и кладбища Парижа закрыты из-за сильного ветра", - указывается в сообщении. Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter призвала парижан быть бдительными.