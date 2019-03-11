Парки и сады Парижа закрыли для посетителей из-за непогоды

ТАСС, 11 марта. Парки и сады Парижа вновь закрыты в понедельник для посетителей из-за сильного ветра. Об этом мэрия французской столицы сообщила в своем Twitter.
"Парки, сады и кладбища Парижа закрыты из-за сильного ветра", - указывается в сообщении. Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter призвала парижан быть бдительными.
Les parcs, jardins et cimetières de #Paris sont fermés au public aujourd’hui en raison des conditions météorologiques. Soyez vigilants lors de vos déplacements. ⛈ pic.twitter.com/M1X5itLUrF— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 11 марта 2019 г.
По информации телеканала BFMTV, в понедельник во французской столице ожидаются осадки и порывы ветра до 70 км/ч.