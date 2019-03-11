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Парки и сады Парижа закрыли для посетителей из-за непогоды

В городе ожидаются осадки и порывы ветра до 70 км/ч

ТАСС, 11 марта. Парки и сады Парижа вновь закрыты в понедельник для посетителей из-за сильного ветра. Об этом мэрия французской столицы сообщила в своем Twitter.

"Парки, сады и кладбища Парижа закрыты из-за сильного ветра", - указывается в сообщении. Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter призвала парижан быть бдительными.

По информации телеканала BFMTV, в понедельник во французской столице ожидаются осадки и порывы ветра до 70 км/ч.

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