В связи с перестрелкой в офисе под Волгоградом возбуждено уголовное дело

ТАСС, 11 марта. Уголовное дело возбуждено в связи со стрельбой в городе Фролово Волгоградской области, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой областного следственного управления СК.

"По факту стрельбы, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ", - сказано в сообщении.

10 марта 2019 года около 16:45 (15:45 мск) в больницу города Фролово Волгоградской области бригадой скорой медицинской помощи с огнестрельными ранениями были госпитализированы четверо местных жителей, один из которых, 43-летний мужчина, впоследствии от полученных травм скончался.

По данным следствия, потерпевшие распивали спиртные напитки в офисе, когда в помещение ворвались пятеро мужчин, с которыми ранее у них произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, и открыли по ним стрельбу, после чего скрылись на автомобиле. В течение нескольких часов удалось установить лиц, причастных к совершению преступлений. Они задержаны сотрудниками ДПС в поселка Гумрак и доставлены в следственный отдел.

На сайте ГУ МВД по Волгоградской области уточняется, что "для задержания подозреваемых был введен специальный план "Перехват", злоумышленники, возможно, имели огнестрельное оружие". "В ходе несения службы нарядами ДПС автомашина, в которой находились подозреваемые, была обнаружена на автодороге в Дзержинском районе города Волгограда. Экипажами ГАИ иномарка была блокирована, а четверо находившихся в ней граждан задержаны дорожными полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии", - сказано в сообщении.

В новость были внесены изменения (13:16 мск) - добавлен комментарий ГУ МВД по Волгоградской области